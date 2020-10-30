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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, küçük oyunlar sonrası 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Minyatür kale maçın ardından yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman tamamlandı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.