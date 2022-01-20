Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve özel uçakla Malatya'ya gidecek.