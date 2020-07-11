Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman soğuma hareketleriyle sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, öğleden sonra Malatya'ya giderek kampa girecek.