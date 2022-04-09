Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda mücadelede yedek soyunan futbolcular, maçın ardından kısa bir idman gerçekleştirdi.

Vodafone Park yavaş yavaş boşalırken yedek futbolcuların mesaisi bitmedi. Sahaya çıkan oyuncular teknik heyetle birlikte kısa süreli çalışma yaptı.