19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bugün Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanları'nın yanı sıra Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'le birlikte yaptığı toplantının ardından liglerin ertelenmesine karar verildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, alınan kararın ardından futbolun paydaşlarıyla bir araya gelerek liglerin ne zaman başlayacağına dair planlamayı daha sonra yapacaklarını ifade etti. Alınan bu kararın ardından takımlar da futbolcularına izinli olduklarının ve evden çıkmamalarının mesajlarını gönderdi. Beşiktaş'ta da izinler başladı. Siyah-beyazlılar bu sabah yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürmüştü. Yarın saat 18.00'de yapılacak antrenmanla kampa girmeyi planlayan siyah-beyazlılarda futbolculara, maçların ertelendiği ve evden çıkmamalarının gerektiği mesajları iletildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı tarihle birlikte siyah-beyazlıların yeni programı da belli olacak.
SORU İŞARETLERİ KALKTI
Öte yandan alınan karar sonrasında özellikle yabancı futbolcular oldukça rahatladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana Kaptan Burak Yılmaz başta olmak üzere birçok isimle bu konuyu paylaşan ve Avrupa'da yaşanan gelişmeleri de tedirginlikle takip eden yabancı oyuncuların, liglerin ertelenmesiyle birlikte kafalarındaki soru işareti de kalktı.
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