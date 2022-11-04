Önceki yapılan antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst'un dirseğine aldığı darbe sonucu kolunda ağrı hissettiği ancak yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya omuzunda bir probleme rastlanmadığı belirtildi.

Derbi öncesi yapılan son antrenmanda kendisini deneyecek olan Weghorst'un kendisini iyi hissetmesi halinde Galatasaray'a karşı forma giyebileceği ifade edildi.