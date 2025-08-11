Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi ilk antrenmanına çıktı!
Beşiktaş, St. Patrick's maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Wilfred Ndidi de takımla ilk idmanına çıktı.
UEFA Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni transfer Wilfred Ndidi, ilk antrenmanına çıktı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla noktalandı.
