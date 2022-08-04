Beşiktaş'ta Welinton şoku

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Welinton şoku yaşanıyor. Dün yapılan antrenmanda üst adalesinden sakatlanan Brezilyalı stoperin, 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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