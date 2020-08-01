Beşiktaş, Fabrice N’Sakala’nın ardından Aytemiz Alanyaspor’dan 1 oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Siyah Beyazlılar, Akdeniz ekibinin savunma oyuncusu Welinton’u transfer etti.

Beşiktaş, Brezilyalı oyuncu karşılığında Fatih Aksoy’u bonservisi ile Alanyaspor’a verecek. Siyah Beyazlılar, 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Son 3 sezondur Alanyaspor’da forma giyen Welinton, bu sezon görev yaptığı 27 maçta 3 gol attı.