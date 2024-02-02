Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar geri döndü!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda kadro dışı cezası kaldırılan ve milli takımdan dönen Vincent Aboubakar da çalışmada yer aldı.
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, dev maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
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Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.
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Isınma koşularıyla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldıktan sonra Fernando Santos'un teknik direktörlüğe getirilmesiyle yeniden takıma dönen Vincent Aboubakar da antrenmanda yer aldı.
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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.