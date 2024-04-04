Vincent Aboubakar 17 maç sonra 11'de
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, Süper Lig'de 17 maç sonra ilk 11'de başladı.
Giriş: 04.04.2024 - 20:51 Güncelleme: 04.04.2024 - 20:54
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte 17 maç sonra ilk 11'de görev aldı.
32 yaşındaki Kamerunlu golcü, son olarak Süper Lig’in 14’üncü haftasındaki MKE Ankaragücü mücadelesine ilk 11'de başlamıştı.
Vincent Aboubakar, bu sezon tüm kulvarlarda siyah-beyazlı formayla 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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