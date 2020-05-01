İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Beşiktaş'ın başarılı stoperi Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak için harekete geçiyor. Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith'in, Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Vida'nın transferi için İngiliz kulübüne "Gelecek sezon için onu kesinlikle istiyorum" diyerek baskı yaptığı bildirildi. Ada basınında çıkan haberlerde ayrıca, İngiliz ekibinin Hırvat stoperi kadrosuna katmak için en az 6 milyon sterlini gözden çıkarmak zorunda olduğu belirtildi. İki yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki savunmacının transferi konusunda ise yönetimin kafası karışık.

YA DÜŞÜK ÜCRETE GİDERSE...

Tecrübeli futbolcunun yıllık 3 milyon Euro ile takımın en çok kazanan isim olması ve gelecek sezonun bütçesinin ciddi oranda düşmesi için hazırlıkların yapılması sebebiyle Vida'nın elden çıkarılması ihtimal dahilinde. Her ne kadar Hırvat futbolcu yönetimle yaptığı görüşmede yıllık ücretinde indirime gidebileceğini belirtmiş olsa da satıştan elde edilecek bonservis bedeli yönetime cazip geliyor. Ancak bütün dünyadaki global ekonomik kriz sebebiyle satışın gerçekleşmesi hâlinde Domagoj Vida'nın piyasa değerinin altında transfer olması da yöneticileri düşündüren bir başka konu.