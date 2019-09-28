Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, yarın Trabzon deplasmanında boy gösterecek.

Hafta içinde yönetim kurulunun aldığı olağanüstü genel kurul kararı gölgesinde bu maça hazırlanan siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Abdullah Avcı, sahaya süreceği 11'i de hemen hemen oluşturdu. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Vida, bu maçta sahadaki yerini alacak. Vida'nın yanında ise Necip forma giyecek. Hırvat oyuncunun dönmesiyle Gökhan Gönül de sağ beke geçecek.

LJAJIC'İN YERİNE OĞUZHAN

Başakşehir maçında hakeme yaptığı hareket sonrasında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Ljajic'in yokluğunda Oğuzhan ilk 11'de olacak. Avcı'nın gol yollarındaki en önemli kozu ise Burak Yılmaz. Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Karius-Gökhan Gönül, Vida, Necip, Caner - Atiba, Dorukhan, Diaby (Güven),Oğuzhan, N'Koudou - Burak Yılmaz