Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmalarıyla başladı. Pas çalışması ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman yarım sahada yapılan minik kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlıların antrenmanında yeni transfer Victor Ruiz ile sakatlıklarını atlayan Gary Medel, Necip Uysal ve Douglas da yer aldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.30´da yapacağı çalışmalarla devam edecek.