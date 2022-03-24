Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Valerien Ismael, İstanbul'a geliyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Fransız hocanın bu gece saat 23.40 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağı öğrenildi.

46 yaşındaki hocanın yarın resmi imzayı atacağı ve takımla çalışmalara başlayacağı kaydedildi.