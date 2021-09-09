Milli aranın ardından Yeni Malatyaspor maçı ile lige dönüş yapacak olan Beşiktaş'ta sakatların tedavisi devam ediyor.

Karagümrük maçında attığı golle iyi bir başlangıç yapan Alex Teixeira ile A Milli Takım kampında sakatlanan Umut Meraş'ın sakatlıkları sürerken teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncular hakkında sağlık heyetinden bilgi aldı.

Yalçın, Yeni Malatyaspor karşısında oynaması beklenmeyen 2 oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Dortmund maçına kadar tam hazır hale getirilmesini istedi.