Beşiktaş'ta Umut Meraş idmanı tamamlayamadı
Beşiktaş, Almanya kampında yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlık geçiren Umut Meraş idmanı tamamlayamadı.
Yeni sezon hazırlıklarına Almanya kampında devam eden Beşiktaş, akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelin tesislerinde gerçekleştirilen idmana sakatlık önleyici çalışmalarla başlayan Beşiktaşlı futbolcular, daha sonra topla ısınma ve koordinasyon antrenmanı yaptı.
Bir sonraki bölümde 7'ye 7 dar alanda oyun oynayan siyah-beyazlılar, minyatür kaleye pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.
Daha sonra geçiş oyunu üzerine çalışmalar yapan siyah-beyazlı ekip, idmanın son bölümünde üç gruba ayrılarak değişmeli çift kale maç yaptı.
Son bölümde ağrı hisseden Umut Meraş ise yardımcı antrenör Burak Yılmaz'la konuştuktan sonra tedavi için idmandan ayrıldı.