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Beşiktaş, Ümraniyespor maçının hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

Giriş: 19.04.2023 - 20:10 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ta Ümraniyespor hazırlıkları
DHA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig´in 30´uncu haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Oyuncular antrenmana ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 17.00´de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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