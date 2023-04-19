Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig´in 30´uncu haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Oyuncular antrenmana ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 17.00´de yapacağı antrenmanla devam edecek.