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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig´in 29. haftasında hafta sonu Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş, zorlu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giriş: 11.04.2023 - 20:12 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
DHA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig´de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında yarın saat 20.30´da Vodafone Park´ta İspanya´nın Atletico Madrid takımıyla dostluk maçında karşılaşacak.

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