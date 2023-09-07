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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı, Bailly idmanda - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı, Bailly idmanda

        Beşiktaş,Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Eric Bailly de takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:16 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:16
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        Yeni transfer Eric Bailly idmana çıktı
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Eric Bailly de takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Milli takımlara giden oyuncuların yer almadığı idman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada koordinasyon ve 5’e 2 çalışmasının ardından devam eden antrenman, dar alanda yapılan pas ve koşularla tamamlandı.

        Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, bugün saat 18.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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