Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk'ten seçim açıklaması

REKLAM advertisement1

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlıların seçim gündemi hakkında açıklamada bulundu.

Yamantürk, X hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Sayın Ahmet Nur Çebi ile son görüşmemizde seçim süreci ile ilgili açıklama yapacağı konusunda mutabakat sağlamıştık. Camianın beklentisi yönetime bir kere daha hatırlatıldı. 23 Ekim Pazartesi bir açıklama yapılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.