Beşiktaş'ta Tayyip Talha sevinci!

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Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada koordinasyon, pas ve 5´e 2 çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan taktiksel ve şut uygulamalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, topla çalışmalara başladı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına saat 18.00´de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.