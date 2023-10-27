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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta taraftarlar, Norveç'te yönetimi istifaya davet etti - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta taraftarlar, Norveç'te yönetimi istifaya davet etti

        Bodo/Glimt'e UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki üçüncü maçında konuk olan Beşiktaş'ta taraftarlar, Norveç'te yönetimi istifaya davet etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 00:46 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:46
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        Norveç'te 'Yönetim istifa' sesleri!
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e 3-1 yenilen Beşiktaş grup aşamasının ilk yarısını 1 puanla tamamladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Norveç'te oynanan mücadelenin 29. dakikasında Gronbaek'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, 58. dakikada Moumbagna'nın golüyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip Saltnes'in 88. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı. Norveç ekibinde Moe'nin kendi kalesine 90+1'de attığı gol maçın sonucunu belirledi. 3-1

        63. dakikada Zugelj'in attığı gol ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

        ÜÇÜNCÜ MAÇINDA DA KAZANAMADI

        UEFA Avrupa Kupası grup aşamalarına yenilgisiz yükselen Beşiktaş, daha sonra Avrupa'da istediği sonuçları almakta zorlandı.

        Club Brugge ile deplasmanda oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Lugano ile oynanan ve 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybederek gruptaki ilk yenilgisini aldı.

        Beşiktaş, Bodo/Glimt maçında da mağlup olarak grup aşamalarının ilk yarısını 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle noktaladı. Siyah-beyazlılar bu sonuçların ardından 1 puanla grupta son sırada yer aldı.

        BODO/GLIMT GRUPTAKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı Lugano ve Club Brugge maçlarında gol atamayan Bodo/Glimt, ilk galibiyetini Beşiktaş'ı yenerek elde etti.

        Lugano ile golsüz berabere kalan sarı-siyahlı ekip, Club Brugge'e de 1-0 mağlup olmuştu.

        YÖNETİM PROTESTOSU DEVAM ETTİ

        Siyah-beyazlı taraftarlar, olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş yönetimine protestosunu Norveç'te de sürdürdü.

        Aspmyra Stadı'nda bulunan Beşiktaşlı taraftarlar ikinci golün ardından "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

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