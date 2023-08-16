Beşiktaş'ta taksiye çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

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Beşiktaş'ta iddiaya göre yolcu almak için yavaşlayan taksiye çarpan otomobil, İSPARK kulübesine çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer istikametinde ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önünde yolcu almak için yavaşlayan taksiye arkadan çarptı.

TAKSİYE ÇARPIP TAKLA ATTI

DHA'nın haberine göre, çarpma sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan İSPARK kulübesine vurduktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sürücü ve yanındaki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.