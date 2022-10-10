28 yaşındaki bu sezon Beşiktaş'ta 9 karşılaşmada görev alırken 2 asistle oynadı ve taraftarın da beğenisini kazandı. Demokratik Kongolu futbolcunun geleceği merak konusu olurken İngiltere'den sıcak bir haber geldi.

Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Habere göre, Masuaku'ya ihtiyaç duymayan İngiliz ekibi, tecrübeli oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi planlarken bu noktada Beşiktaş'ın, yıldız sol beki tapusuyla almaya çalışacağı ifade edildi.