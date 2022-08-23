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Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

Orta alana Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin takviyesini yapan siyah-beyazlılarda Kartal Kayra Yılmaz yeniden kiralanabilir.

Geçtiğimiz sezon da oyuncuyu kiralayan Ümraniyespor'un Kartal'a yeniden talip olduğu, oyuncunun da daha fazla oynamak adına bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Teknik heyetle yapılacak son görüşmenin ardından bu transferin netleşmesi bekleniyor.

Kartal Kayra Yılmaz, bu sezon Beşiktaş'ta ilk haftadaki Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. 21 yaşındaki orta saha Alanyaspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında ise sonradan oyuna dahil oldu..