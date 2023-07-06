Beşiktaş'ta stoper için geri sayım!
Stoper için Daniel Amartey'i liste başı yapan siyah-beyazlılar, alternatif olarak Lyanco'yu belirlerken bu hafta sonuna kadar imzatı attırmanın peşinde...
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Şenol Güneş'in "Çok acil" diyerek nitelendirdiği sağ stoper için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son düzlüğe girdi.
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Bir süredir Leicester'dan ayrılan Daniel Amartey ile görüşen siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağlarken imza parasındaki pürüzler için temaslar devam ediyor.
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Beşiktaş'ın Amartey'de son anda yaşanabilecek aksiliğe karşı alternatifi ise Southampton forması giyen Lyanco...
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Siyah-beyazlıların oyuncu cephesi ile yaptığı görüşmeler olumlu geçerken İngiliz kulübüyle de bonservis için masaya oturuldu.
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Beşiktaş'ın ilk önerisi satın alma opsiyonlu kiralama olurken görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
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Beşiktaş'ın 9 Temmuz'daki yurt dışı kampına kadar stoper transferini yetiştirmesi bekleniyor.