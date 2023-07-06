Beşiktaş'ta stoper için geri sayım!

Şenol Güneş'in "Çok acil" diyerek nitelendirdiği sağ stoper için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son düzlüğe girdi.

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Bir süredir Leicester'dan ayrılan Daniel Amartey ile görüşen siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcu ile büyük ölçüde anlaşma sağlarken imza parasındaki pürüzler için temaslar devam ediyor.