Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida ile yeni kontrat konusunda anlaşmaya varamayan siyah-beyazlılar, Hırvat oyuncuya Premier Lig ekiplerinden Watford'un talip olmasının ardından beklemeye geçti.
Senelik 3.4 milyon Euro'luk ücreti ile Beşiktaş'ta en fazla kazanan isim olan Vida'ya 1.5 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat sunsa da kabul görmeyen Beşiktaş yönetimi, Watford ile Vida'nın anlaşması halinde ayrılığa onay verecek. Düşük de olsa bir bonservis bedeli almayı planlayan yönetim, Vida'nın yarım sezonluk 1.7 milyon Euro'yu bulan maaşından da tasarruf etmiş olacak.
YERİNE 3 ADAY VAR
Beşiktaş, Vida'nın ayrılığı halinde ise yerli stoper takviyesi yapmayı hedefliyor. Yaz döneminde de gündeme gelen Kaan Ayhan için kulübü Sassuolo, kiralama önerisine sıcak bakmayıp yüksek bonservis ısrarına devam ederken bu transfer yine zor görünüyor.
Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı da Beşiktaş'ın uzun süredir radarında olan bir isim. Yeşil-beyazlılar, devre arasında ayrılığa sıcak bakmayacaklarını duyursa da milli oyuncunun tavrı bu transferde belirleyici olacak. Defansın göbeğine takviye için listedeki yerli adaylardan diğeri ise Trabzonspor'un da gündeminde olan Adana Demirsporlu Samet Akaydın.
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