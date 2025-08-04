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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Beşiktaş'ta St. Patricks mesaisi sürüyor! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta St. Patricks mesaisi sürüyor!

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaşacağı St. Patrick's maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 13:47 Güncelleme: 04.08.2025 - 13:47
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        Beşiktaş'ta St. Patricks mesaisi sürüyor!
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        UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's ile 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, 1 saat 40 dakika sürdü.

        Koşuyla başlayan antrenmanda 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maç yapan siyah-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

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