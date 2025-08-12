Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi sürüyor!
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman 1 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak.