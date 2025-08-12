Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi sürüyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi sürüyor!

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında karşılığında St. Patricks maçı hazırlıklarına devam etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 13:16 Güncelleme: 12.08.2025 - 13:16
        Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi sürüyor!
        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman 1 saat sürdü.

        Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak.

        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa