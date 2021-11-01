Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşularının ardından açma germe hareketleriyle başlayan idman, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmaları ile devam etti. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, bu akşam özel uçakla Portekiz'in başkenti Lizbon'a gidecek. Siyah-beyazlılar, TSİ 23.00'te Jose Alvalade Stadı'nda başlayacak karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde Sergen Yalçın ve 1 futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.