AA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Futbol Akademisi'nden yetişen 21 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz'ın sözleşmesinin 2024-25 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Orta sahada görev alan Kartal Kayra Yılmaz'ın sezon sonuna kadar Hangikredi Ümraniyespor'a kiralandığı aktarıldı.

Kartal, Ümraniyespor'un Spor Toto 1. Lig'de olduğu 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında da bu takımda kiralık olarak forma giymişti. Genç oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig maçında 121 dakika süre almıştı.