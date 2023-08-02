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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Kartal, Milan'dan bu kez stoper peşinde! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta son dakika transfer haberleri! Kartal, Milan'dan bu kez stoper peşinde!

        Ante Rebic'i renklerine bağlayan, Junior Messias için de girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ın Milan forması giyen üçüncü bir oyuncuyla ilgilendiği iddiası geldi.

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 12:07
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        Milan'dan bu kez stoper peşinde!
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        Milan News'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, İtalyan ekibinde kadroda düşünülmeyen Mattia Caldara'yı renklerine katmak için harekete geçti.

        Milan'ın 29 yaşındaki oyuncuyu kadroda düşünmediği belirtilen haberde farklı bir teklifin de olmadığının altı çizildi.

        Caldara'nın da yeni bir maceraya sıcak baktığı vurgulanırken görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

        Caldara Milan tarafından son 3 sezonda Atalanta, Venezia ve Spezia'ya kiralanmıştı.

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