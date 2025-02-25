Beşiktaş'ta Solskjaer fark yarattı: 8 maçta 6 galibiyet!
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı. 8 maçta 16 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D grubu son maçında Anttalyaspor'a konuk oldu.
Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 2-1 kazandı. Kupada grubundan namağlup çıkan Beşiktaş adını çeyrek finale yazdırdı.
Beşiktaş, bu galibiyetin ardından Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı. 8 maçta 16 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.
4-1 Athletic Club (Avrupa Ligi)
1-1 Antalyaspor (Süper Lig)
1-0 Twente (Avrupa Ligi)
2-0 Kırklarelispor (Türkiye Kupası)
0-2 Sivasspor (Süper Lig)
2-1 Trabzonspor (Süper Lig)
1-3 Eyüpspor (Süper Lig)
1-2 Antalyaspor (Türkiye Kupası)