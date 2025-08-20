Solskjaer'den ayrılık ve transfer açıklaması!
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Konferans Ligi play-off turunda Lausanne ile deplasmanda oynayacakları ilk maç öncesi açıklamalarda bulundu. Rakibe iyi hazırlandıklarını belirten Norveçli teknik adam, kendisine yöneltilen eleştirilere ve transfer çalışmalarıyla ilgili soruya da dikkat çeken cevaplar verdi.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer perşembe akşamı oynanacak (yarın) mücadele öncesi basın toplantısında konuştu.
"RAKİBİN GÜÇLÜ YANLARINA HAZIR OLACAĞIZ"
Rakibi iyi analiz ettiklerini belirten Norveçli teknik adam, "İki maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Önemli maçlar olacak. Güçlü ve inançlılar. Astana ile oynadıkları ve ligdeki maçlarını izledik. Rakibi iyi analiz ettik. Güçlü yanlarını biliyoruz. Bizim de isteğimiz kendi gücümüzü onlara domine etmek ve böyle bir oyun oynamak. Rakibin çok iyi oyuncuları var, bunu biliyorum. Ama futbol bireysel bir oyun değil, kolektif bir oyun. Biz rakibin güçlü yanlarına hazır olacağız. Kendimize ve oyunumuza güveniyorum. Yarın için hazırız." dedi.
"NDIDI'Yİ TRANSFER ETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Yeni transfer Wilfried Ndidi hakkında da konuşan Solskjaer, "Wilfried ile ilgili konuşmak istiyorum. Kendisi çok iyi cevaplar verdi. İyi bir profesyonel ve iyi bir insan. Bizim eksiklerimizi tamamlayacak bir oyuncu. Mutluyum onun transferi için, çok katkı verecektir. Onu transfer ettiğimiz için çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.
AYRILIK SORUSUNA CEVAP: KÜÇÜK SESLER OLACAK!
Solskjaer, "Türk basınında sizin geleceğinizle ilgili tartışmalar ve eleştiriler var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Benim için sorun değil, futbol böyle. Medya, ufak ilgiler çekmek için bu tarz şeyler yapar. Uzun süredir futboldayım, yok sayma eğilimim var. Biliyorum neler yazıldığını ama yok sayma eğilimindeyim! Amacımız şu anda en iyi ortamı yaratmak. Eleştiriler ve bu tarz şeyler, oyuncuları etkileyebilir ama beni hoca olarak çok fazla etkilemiyor. Tutkulu, yüksek standartları olan bir takım yaratmak istiyoruz. Herkesin istediği şey başarı. Bunu yakalamak istiyoruz. Küçük sesler olacak, bu da doğaldır."
"BAŞKANIMIZ YENİ OYUNCULAR GETİRMEK İÇİN ÇABALIYOR"
Solskjaer, transferle ilgili ise, "Hoca olarak oyuncularınızdan en iyi performansı almak için çalışırsınız. Kulübümüz şu anda yeni oyuncular getirmek için çok büyük çaba harcıyor. Şu anda başkanımız, yönetimimiz iyi oyuncular getirmek için çaba sarf ediyor. Ben de hoca olarak elimizdeki oyuncuların performansını yukarı çekmek için çalışıyorum ama şu anda önemli olan şey yarınki maç. Kulübümüzün şu andaki odağı bu maçlar." şeklinde konuştu.