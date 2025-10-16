Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta skor yükü dağılacak! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta skor yükü dağılacak!

        Beşiktaş'ta milli araya kadar skor yükünü Tammy Abraham ile Rafa Silva çekerken teknik heyet hücumdaki diğer isimlerin de artık devreye girmesini hedefliyor.

        Giriş: 16.10.2025 - 11:56 Güncelleme: 16.10.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta skor yükü dağılacak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli araya Galatasaray beraberliği ile giren Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor.

        Lige verilen arayı eksikleri kapatmak için fırsat olarak gören teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, hücum hattındaki son durumu da mercek altına aldı.

        Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde 6 maça çıkarken Süper Lig'de ise 7 maç oynadı. Toplamda 13 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu mücadelelerde rakip fileleri 22 kez havalandırdı.

        Beşiktaş'ta Tammy Abraham 8 golle zirvede yer alırken Rafa Silva ise 5 gol kaydetti.

        REKLAM

        Diğer goller ise farklı isimlerden gelirken Abraham ve Rafa dışında 2 golü geçen olmaması dikkat çekti.

        Beşiktaş teknik heyeti, hücum hattındaki diğer yıldızların da milli aranın ardından skor yüküne daha fazla katkı vermesini hedefliyor.

        Siyah-beyazlılar, Abraham ve Rafa Silva dışında El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Demir Ege Tıknaz ve Jota Silva birer gol kaydetti.

        Siyah-beyazlıların diğer 3 golü ise transfer döneminin sonlarında Yunanistan ekibi AEK'e kiralanan Joao Mario'dan gelmişti.

        Teknik heyetin milli ara sonrasında El Bilal Toure ve Vaclav Cerny başta olmak üzere hücum hattından skor beklentisi yüksek...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesinde büyük heyecan
        5G ihalesinde büyük heyecan
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Habertürk Anasayfa