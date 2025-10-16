Beşiktaş'ta skor yükü dağılacak!

Milli araya Galatasaray beraberliği ile giren Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları devam ediyor.

Lige verilen arayı eksikleri kapatmak için fırsat olarak gören teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi, hücum hattındaki son durumu da mercek altına aldı.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde 6 maça çıkarken Süper Lig'de ise 7 maç oynadı. Toplamda 13 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu mücadelelerde rakip fileleri 22 kez havalandırdı.

Beşiktaş'ta Tammy Abraham 8 golle zirvede yer alırken Rafa Silva ise 5 gol kaydetti. Diğer goller ise farklı isimlerden gelirken Abraham ve Rafa dışında 2 golü geçen olmaması dikkat çekti. Beşiktaş teknik heyeti, hücum hattındaki diğer yıldızların da milli aranın ardından skor yüküne daha fazla katkı vermesini hedefliyor.

Siyah-beyazlılar, Abraham ve Rafa Silva dışında El Bilal Toure, Cengiz Ünder, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Demir Ege Tıknaz ve Jota Silva birer gol kaydetti. Siyah-beyazlıların diğer 3 golü ise transfer döneminin sonlarında Yunanistan ekibi AEK'e kiralanan Joao Mario'dan gelmişti. Teknik heyetin milli ara sonrasında El Bilal Toure ve Vaclav Cerny başta olmak üzere hücum hattından skor beklentisi yüksek...