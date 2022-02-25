Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve taktik program uygulanan idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a giderek kampa girecek.

KAMP KADROSU

Teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş'ın Sivasspor maçı kafilesinde şu isimler yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira.