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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları başladı

        Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:16 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:16
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        Beşiktaş'ta Sivasspor hazırlıkları başladı
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

        Dünkü Kırklarelispor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı idman, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

        Siyah-beyazlılar, yarın saat 11.45’te yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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