Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Menajeri ile masaya oturuldu
Heidenheim forması giyen Jan-Niklas Beste'nin peşinde olan Beşiktaş, bugün menajeri ile transfer görüşmesi için masaya oturdu
Giriş: 20.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:28
Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar, Heidenheim forması giyen Jan-Niklas Beste'nin menajeri ile bugün bir araya geldi.
Beşiktaşlı yetkililer, 25 yaşındaki sol kanat için transfer görüşmesi gerçekleştirilecek.
1 sezonluk sözleşmesi kalan yıldız ismin transferi için yoğun mesai harcanıyor.
Bu sezon Heidenheim'da 32 maçta süre bulan Beste, 8 gol attı ve 14 asist yaptı.
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