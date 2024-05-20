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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Menajeri ile masaya oturuldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Menajeri ile masaya oturuldu

        Heidenheim forması giyen Jan-Niklas Beste'nin peşinde olan Beşiktaş, bugün menajeri ile transfer görüşmesi için masaya oturdu

        Giriş: 20.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 20.05.2024 - 17:28
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        Flaş! Menajeriyle masaya oturuldu
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        Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.

        Siyah-beyazlılar, Heidenheim forması giyen Jan-Niklas Beste'nin menajeri ile bugün bir araya geldi.

        Beşiktaşlı yetkililer, 25 yaşındaki sol kanat için transfer görüşmesi gerçekleştirilecek.

        1 sezonluk sözleşmesi kalan yıldız ismin transferi için yoğun mesai harcanıyor.

        Bu sezon Heidenheim'da 32 maçta süre bulan Beste, 8 gol attı ve 14 asist yaptı.

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