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        Beşiktaş'ta sezon öncesi çalışmalar sürüyor

        Yeni sezona Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlanan Beşiktaş, basına kapalı yaptığı antrenman ile çalışmalarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:58
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        Beşiktaş'ta sezon öncesi mesaisi!
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        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam ediyor.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Siyah-beyazlılar antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 ve taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, saat 18.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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