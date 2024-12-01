Beşiktaş'ta Sergen Yalçın harekatı!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta başkan Hüseyin Yücel, gün içinde Sergen Yalçın ile görüşecek.
Giriş: 01.12.2024 - 15:43 Güncelleme: 01.12.2024 - 15:43
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Beşiktaş'ta teknik direktör konusundaki hareketlilik bugün başlıyor.
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Giovanni Van Bronckhorst'un gönderilmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğunun ilk adayı Sergen Yalçın.
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Siyah beyazlı kulübün yeni başkanı Hüseyin Yücel, bu akşam Sergen Yalçın ile bir araya gelerek Beşiktaş'ın teklifini iletecek.
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Sergen Yalçın 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmış ve takımı şampiyon yapmıştı.
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