Beşiktaş'ta Şeref Görkey anıldı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan anma mesajında, "10 Kasım 2004'te aramızdan ayrılan, Beşiktaş tarihine adını 'Voleci Şeref' olarak yazdıran efsane futbolcularımızdan Şeref Görkey'i vefatının 16. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

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