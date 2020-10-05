Beşiktaş'ta Serdar Aziz sürprizi!

Son olarak Rachid Ghezzal ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş transferde bir sürprize daha imza atıyor! Siyah-beyazlılar, bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Serdar Aziz için harekete geçti.

Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen ve alacakları bulunan Serdar Aziz, sarı-lacivertli cepheyle bir görüşme gerçekleştirecek. Milli futbolcunun alacaklarına karşılık olarak bonservislerini alması durumunda Beşiktaş, Serdar Aziz'i transfer edecek.