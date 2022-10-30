Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sürpriz bir 11 tercihi geldi. Bu maç için Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Gedson Fernandes, Cenk Tosun ve Weghorst 11'ini sahaya süren Güneş'in çift santrforlu dizilimi kullanması gündeme oturdu.

MERT GÜNOK SÜRPRİZİ

Şenol Güneş'in dikkat çeken diğer bir değişikliği ise kalede oldu. Beşiktaş'taki son lig maçına geçen sezon Giresunspor karşısında çıkan Mert Günok, Şenol Güneş tarafından 11'de görevlendirildi. Tecrübeli file bekçisi 338 gün sonra sahaya 11'de çıkarken performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki Ersin Destanoğlu da yedek soyundu.