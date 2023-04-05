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Beşiktaş'ta Şenol Güneş hesapları kapatıyor!

Beşiktaş, ligin ilk yarısında kritik maçlardaki kayıplarını Şenol Güneş'le telafi ediyor

Giriş: 05.04.2023 - 15:22 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ta Şenol Güneş hesapları kapatıyor!

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 10 kişiyle 4-2 yenerek tarih yazarken Şenol Güneş yönetimindeki çıkışını da sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında evinde oynadığı kritik maçları kazanamayarak önemli bir avantaj kaybetmişti.

Kartal, evinde Başakşehir'e mağlup olurken Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.

HAYATİ ZAFERLER

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde ise ligin ikinci yarısındaki deplasmanlarda bu durumu tersine çevirmeye başladı.

Kartal, Güneş yönetiminde Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup ederken Fenerbahçe karşısında da unutulmayacak bir zafere imza attı.

TRABZON'A KONUK OLACAK

Beşiktaş bu hafta oynayacağı Giresunspor maçının ardından ise Trabzonspor'a konuk olacak. Hedef ilk yarıda berabere kalınan bordo-mavililerden de 3 puanı almak...

15 MAÇTA 33 PUAN

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ligde 15 maça çıktı.

Siyah-beyazlılar, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 33 puan toplarken 2.2 puan ortalaması yakaladı.

SERİLER YAKALADI

Beşiktaş, Güneş'le önce 5 maçlık, şu anda da 4 maçlık galibiyet serileri yakaladı.

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