Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 10 kişiyle 4-2 yenerek tarih yazarken Şenol Güneş yönetimindeki çıkışını da sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında evinde oynadığı kritik maçları kazanamayarak önemli bir avantaj kaybetmişti.
Kartal, evinde Başakşehir'e mağlup olurken Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.
HAYATİ ZAFERLER
Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde ise ligin ikinci yarısındaki deplasmanlarda bu durumu tersine çevirmeye başladı.
Kartal, Güneş yönetiminde Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup ederken Fenerbahçe karşısında da unutulmayacak bir zafere imza attı.
TRABZON'A KONUK OLACAK
Beşiktaş bu hafta oynayacağı Giresunspor maçının ardından ise Trabzonspor'a konuk olacak. Hedef ilk yarıda berabere kalınan bordo-mavililerden de 3 puanı almak...
15 MAÇTA 33 PUAN
Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ligde 15 maça çıktı.
Siyah-beyazlılar, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 33 puan toplarken 2.2 puan ortalaması yakaladı.
SERİLER YAKALADI
Beşiktaş, Güneş'le önce 5 maçlık, şu anda da 4 maçlık galibiyet serileri yakaladı.