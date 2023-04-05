Kartal, evinde Başakşehir'e mağlup olurken Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de berabere kalmıştı.

Kartal, Güneş yönetiminde Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup ederken Fenerbahçe karşısında da unutulmayacak bir zafere imza attı.

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde ise ligin ikinci yarısındaki deplasmanlarda bu durumu tersine çevirmeye başladı.

Beşiktaş bu hafta oynayacağı Giresunspor maçının ardından ise Trabzonspor'a konuk olacak. Hedef ilk yarıda berabere kalınan bordo-mavililerden de 3 puanı almak...

Siyah-beyazlılar, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 33 puan toplarken 2.2 puan ortalaması yakaladı.

Beşiktaş, Güneş'le önce 5 maçlık, şu anda da 4 maçlık galibiyet serileri yakaladı.