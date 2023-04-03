Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisi

Lider Galatasaray'la arasında 11 puan fark olan siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle Avrupa'ya gitmek için de kritik bir 3 puan kazandı.

Söz konusu dönemde Adana Demirspor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor, Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, daha sonra 3 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe'yi yenerek ikinci serisinde art arda 4 galibiyete ulaştı.

ŞANSSIZLIKLARINI KIRDI

Şenol Güneş, Beşiktaş'taki ikinci döneminde daha önce elde edemediği galibiyetlere de imza attı.

Siyah-beyazlı takımda 2015-2019 yılları arasında görev aldığı ilk döneminde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi deplasmanda hiç mağlup edemeyen deneyimli çalıştırıcı, ikinci döneminde bu iki zorlu deplasmandan 3'er puanla çıkmayı başardı.

Fenerbahçe'ye lig ve kupada daha önce 5 kez konuk olan Güneş yönetimindeki Beşiktaş, bu müsabakalardan 3 yenilgi, 2 beraberlikle ayrılırken, dün oynanan derbide bir ilki başararak Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı.

Güneş, siyah-beyazlı takım için en zorlu deplasmanlar arasında kabul edilen Medipol Başakşehir'den de bu sezon 3 puan aldı. Güneş idaresindeki Beşiktaş, daha önce 4 kez konuk olduğu Başakşehir'den 3 yenilgi, 1 beraberlikle ayrılırken bu sezon rakibini 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı.