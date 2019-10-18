Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak seçim öncesi heyecan artıyor. Adaylar dün listelerini divan başkanlığına teslim ederken bir süredir konuşulan İsmail Ünal'ın adaylıktan çekileceğine dair iddialar da doğru çıktı. Ünal listelerin verilmesine saatler kala Serdal Adalı lehine adaylıktan çekildi.

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; bu kararla birlikte seçim hesapları da bambaşka bir boyut aldı. Adalı - Ünal ortaklığı, Ahmet Nur Çebi'ye karşı büyük bir avantaja sahip olurken gözler şimdi katılım sayısına çevrildi. 14 bin civarında üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde katılımın 10 bini bulmaması halinde Adalı'nın seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Katılımın 10 binin üstüne çıkması halinde ise Çebi'nin oy sayısının artacağı ifade edilirken Adalı-Ünal birleşmesi sonrası bu durumun da başkanlık için Çebi'ye yetmeyebileceği kaydedildi.