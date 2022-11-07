Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta savunmadaki hatalar öne çıkmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş de defansın performansından dert yanarken gözler Dünya Kupası arası öncesi son 2 maç olan Antalyaspor ve Serik Belediye maçlarına çevrildi.

3 MEVKİDEN DE MEMNUN DEĞİL 2 maçın ardından Dünya Kupası arasını kamp gibi değerlendirecek olan Güneş, savunma ile ilgili de kesin kararını verecek. Güneş'in defansın performansından genel olarak memnun olmadığı ifade edilirken stoper, sağ bek ve sol bek için izlenecek yol haritasını yönetime sunacağı öğrenildi.

ARA İLAÇ OLACAK 13 Kasım'daki Serik Belediye maçının ardından 25 Aralık'taki Gaziantep FK maçına kadar olan Dünya Kupası arasında Güneş, takımdaki sorunlarla tek tek ilgilenecek. Hem taktik hem de fizik anlamındaki eksikleri gidermeyi planlayan tecrübeli hoca, sakatların da iyileşmesiyle aralık ayına iyi bir giriş yapmayı hedefliyor.

TRANSFER DÖNEMİ 12 OCAKTA BAŞLIYOR Süper Lig'de ara transfer dönemi ise 2 Ocak'ta başlayacak. Yapılacak takviyeler için son tarih ise 8 Şubat olacak.

LİGİN EN FAZLA GOL YİYEN 10. TAKIMI Beşiktaş, Süper Lig'de 26 golle Fenerbahçe'nin ardından en golcü takım olurken savunmada ise tam tersi bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, yediği 18 golle ligin en fazla gol yiyen 10. ekibi konumunda.