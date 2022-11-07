Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta savunmadaki hatalar öne çıkmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş de defansın performansından dert yanarken gözler Dünya Kupası arası öncesi son 2 maç olan Antalyaspor ve Serik Belediye maçlarına çevrildi.
3 MEVKİDEN DE MEMNUN DEĞİL
2 maçın ardından Dünya Kupası arasını kamp gibi değerlendirecek olan Güneş, savunma ile ilgili de kesin kararını verecek. Güneş'in defansın performansından genel olarak memnun olmadığı ifade edilirken stoper, sağ bek ve sol bek için izlenecek yol haritasını yönetime sunacağı öğrenildi.
ARA İLAÇ OLACAK
13 Kasım'daki Serik Belediye maçının ardından 25 Aralık'taki Gaziantep FK maçına kadar olan Dünya Kupası arasında Güneş, takımdaki sorunlarla tek tek ilgilenecek. Hem taktik hem de fizik anlamındaki eksikleri gidermeyi planlayan tecrübeli hoca, sakatların da iyileşmesiyle aralık ayına iyi bir giriş yapmayı hedefliyor.
TRANSFER DÖNEMİ 12 OCAKTA BAŞLIYOR
Süper Lig'de ara transfer dönemi ise 2 Ocak'ta başlayacak. Yapılacak takviyeler için son tarih ise 8 Şubat olacak.
LİGİN EN FAZLA GOL YİYEN 10. TAKIMI
Beşiktaş, Süper Lig'de 26 golle Fenerbahçe'nin ardından en golcü takım olurken savunmada ise tam tersi bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, yediği 18 golle ligin en fazla gol yiyen 10. ekibi konumunda.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!