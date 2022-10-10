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Beşiktaş'ta 2 maçtır gol yemeyen savunma Giresun'da nazara geldi. Karadeniz ekibi ile oynanan maçın ilk yarısında Romain Saiss sakatlanırken sonrasında ise yerine oyuna giren Emrecan Uzunhan sakatlandı.

İki futbolcunun da Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenilirken teknik heyet de gözünü alternatif isimlere çevirdi.

2 sol stoperini de aynı anda kaybeden Beşiktaş'ta bu mevki için ilk aday formaya hasret kalan Francisco Montero... İspanyol futbolcu, fazla şans bulamadığı için son günlerde ayrılık haberlerine konu olmuştu. Genç oyucunun ülkesinden Elche başta olmak üzere birkaç takımla temas halinde olduğu ve devre arasında ayrılmak istediği basına yansımıştı.

Montero bu sezon sadece 3-3 biten Alanyaspor maçında 45 dakika süre alabildi.