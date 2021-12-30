Süper Lig'in ilk yarısını 28 puanla 7. sırada kapatan Beşiktaş gözünü Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya çevirdi. İstediği sonuçları almakta zorlanan siyah-beyazlılarda savunmadaki kötü performans da bu durumda etkili oldu.

Ligde 19 maçta 28 gol yiyen Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde de 19 kez topu filelerinde gördü. 25 resmi maçta 47 gol yiyen siyah-beyazlılarda maç başına 1.67'lik bir ortalama çıkmış oldu.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında gol yemeyen Beşiktaş'ın sonraki 15 haftada 28 gol yiyip kalesini hiç gole kapatamaması da dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu.

VIDA VE WELİNTON HEDEFTE!

Beşiktaş'ın savunma performansında en çok eleştirilen isimlerin başında ise tecrübeli stoperler Domagoj Vida ve Welinton geldi. Brezilyalı oyuncu, Önder Karaveli'nin göreve gelmesinin ardından 3 maçta da yedek kulübesinde kalırken Vida ise etkisiz oyununu sürdürdü.

SÖZLEŞME RESTİ

Beşiktaş'ta 3.4 milyon Euro'luk maaşıyla en fazla kazanan isim olan Vida, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaratırken yeni sözleşme konusunda da ilerleme kaydedilmedi. Hırvat stoper, yapılan 1.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmezken siyah-beyazlı yönetimin bu rakamdan yukarı çıkmamaya kararlı olduğu vurgulandı.